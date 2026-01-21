El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con algunas probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado cubierto hacia el mediodía.

La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% en la tarde. Esto generará un ambiente algo fresco y húmedo, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 5 mm, pero no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos. La probabilidad de tormenta también será notable, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 9 km/h, pero se intensificará a medida que avance el día.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados . La nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas ligeras. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, hoy en San Juan de Aznalfarache se espera un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas a partir de la tarde. Es un día ideal para llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

