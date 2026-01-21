El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

Hoy, 21 de enero de 2026, La Rinconada se prepara para un día marcado por un tiempo variable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 7 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir de las 10 de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse, y las nubes altas darán paso a un ambiente más gris. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1.5 mm en total. La humedad relativa también se mantendrá alta, oscilando entre el 68% y el 90%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé un aumento en la intensidad del viento, especialmente en las horas cercanas al ocaso, donde se podrían alcanzar rachas de hasta 32 km/h del sur-suroeste. Esto podría generar un ambiente más fresco y, en combinación con la lluvia, una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un leve ascenso hasta los 14 grados. Sin embargo, la llegada de nubes más densas y la posibilidad de tormentas a partir de las 18:00 horas podrían cambiar rápidamente las condiciones. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 30% durante este periodo, lo que podría traer consigo un cambio brusco en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, pero las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 22:00 horas. La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de una velada en casa. En resumen, se recomienda a los habitantes de La Rinconada que se preparen para un día de clima cambiante, con la posibilidad de lluvias y viento, y que tomen precauciones si planean salir durante las horas de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.