El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de enero de 2026, Puente Genil se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, especialmente a partir de la tarde, cuando las condiciones se tornarán más inestables.
La temperatura alcanzará un máximo de 13 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente relativamente fresco pero agradable para las actividades al aire libre. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará desde el sureste con rachas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente por la tarde. Este viento, aunque fresco, contribuirá a dispersar la humedad en el ambiente, que se mantendrá en niveles altos, rondando el 79% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día.
A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Además, existe una probabilidad del 75% de tormentas en el mismo periodo, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.
La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.
En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más cubierto y la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Es un día que invita a estar preparado para cambios en el tiempo, especialmente si se planean actividades al aire libre. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas hará que sea un día interesante desde el punto de vista meteorológico.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
