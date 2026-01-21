El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 9 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más alto en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% y alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas al inicio, con valores de 0 mm hasta el periodo de la tarde. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias podrían ser ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm en total durante la tarde.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que irán aumentando a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de unos 3 a 5 km/h, pero se espera que alcance hasta 48 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la sensación de frío.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 80% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde y noche.

Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Priego de Córdoba que se preparen para un día variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y que tomen precauciones ante el aumento de la velocidad del viento. Es un buen día para llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.