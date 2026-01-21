El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de enero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé un cielo cubierto con lluvias ligeras.
Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados . Las horas más frías se registrarán por la mañana, con mínimas de 2 grados, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender hacia la tarde, alcanzando un máximo de 10 grados. La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevén valores de hasta -1 grado, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente significativamente a partir de la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las cantidades de lluvia esperadas son ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.7 mm en las horas más críticas. Esto podría generar condiciones de niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría afectar la visibilidad.
El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 53 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la humedad, acentuar la sensación de frío. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas abiertas donde el viento pueda ser más fuerte.
La actividad tormentosa es poco probable en las primeras horas del día, pero a medida que avance la tarde, la posibilidad de tormentas ligeras aumentará, con un 65% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas y un aumento en la inestabilidad atmosférica.
En resumen, el día se caracterizará por un tiempo variable, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a los habitantes de Pozoblanco que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que se preparen para un día inestable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
