El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Palma del Río se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, aunque a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas en la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A las 8:00, la temperatura se situará en torno a los 5 grados, mientras que al mediodía se espera que alcance los 13 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas. A medida que el día avance, la humedad se estabilizará en torno al 66% por la tarde, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Las condiciones atmosféricas también indican un 70% de probabilidad de tormenta durante este periodo, lo que sugiere que los habitantes de Palma del Río deben estar preparados para un cambio en el tiempo hacia la noche.

A medida que caiga la noche, el cielo se cubrirá completamente, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

