El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas y un incremento en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con un pronóstico de lluvias escasas a partir de la mañana. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias entre las 10:00 y las 19:00 horas, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 28 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 45 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse.

En cuanto a la temperatura, se prevé un leve aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 15 grados . Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, volviendo a situarse en torno a los 8 grados .

La probabilidad de tormentas también está presente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 70% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y un ambiente fresco. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.