El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Osuna se prepara para experimentar un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, las nubes irán aumentando en densidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 85% en las horas más frescas.

A partir del mediodía, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 14 grados . Sin embargo, el cielo se tornará más nublado, y la probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse. En particular, se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia sea del 100%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que indican hasta 4 mm de lluvia en total.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 56 km/h por la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniéndose en torno a los 14 grados . La humedad relativa se incrementará, alcanzando hasta el 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. El cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de tormentas es baja en comparación con las horas anteriores, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será mayormente nublado, con lluvias esperadas especialmente en la tarde y un viento notable que podría hacer que las condiciones se sientan más frías. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento fuerte.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.