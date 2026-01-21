El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por nubes altas, que irán dando paso a un cielo más denso y cubierto conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 13 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los números.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se inicie un incremento en la probabilidad de lluvia, con un 100% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm. Esto se debe a la llegada de un sistema de tormentas que afectará la región, lo que también incrementará la probabilidad de tormentas eléctricas, que se estima en un 70% durante la tarde y un 80% en las horas cercanas al anochecer.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 62 km/h en su punto máximo, especialmente durante la tarde. Esta intensidad del viento puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad y la seguridad en las actividades al aire libre. Se recomienda precaución, especialmente para quienes se desplacen en vehículos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias dispersas. La temperatura descenderá gradualmente, y se espera que al caer la noche se sitúe en torno a los 8 grados. La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en Morón de la Frontera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.