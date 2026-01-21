El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, y para el mediodía, se espera que el cielo esté mayormente cubierto. Las temperaturas irán en ascenso, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y al viento que soplará desde el sur, con rachas que podrían llegar hasta los 34 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco.

Durante la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde. Se prevén lluvias que podrían acumular hasta 2 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados , pero la combinación de la lluvia y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 75% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, especialmente entre las 7 y las 9 de la noche. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente a alrededor de 5 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar brumas y una sensación de frío persistente.

En resumen, el día de hoy en Montilla se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y lluvias por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo, especialmente si tienen planes al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.