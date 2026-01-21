El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Moguer se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 15 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 98%, lo que generará una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad se mantengan, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con acumulados que podrían llegar a 5 mm en total. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso y fresco, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, pasando a ser más del oeste hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 70% de posibilidad de que se produzcan durante la tarde, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa, aunque es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Por lo tanto, se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. La combinación de estos factores hará que sea un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.