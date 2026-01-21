El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el horizonte, especialmente en las horas centrales.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 4 grados , alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 89% en las primeras horas y descenderá ligeramente a medida que el día avance. Sin embargo, la combinación de la temperatura y la humedad puede hacer que se sienta un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un acumulado que podría llegar a 2 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en el periodo de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene planeado salir. Las lluvias serán ligeras, pero podrían acompañarse de tormentas, con una probabilidad del 80% de que se produzcan en las horas de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 58 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las rachas de viento serán más fuertes entre las 19:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con el ocaso, que se producirá a las 18:27.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y lluvia, especialmente en las horas de la tarde. Por lo tanto, es recomendable tener precaución si se viaja o se realizan actividades al aire libre. En resumen, Martos experimentará un día fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvia y viento fuerte, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o prepararse adecuadamente si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.