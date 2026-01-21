El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas que dominarán el cielo.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. A partir de las 12:00 horas, se espera que la probabilidad de precipitación alcance un 95%, con lluvias escasas que podrían acumular hasta 0.1 mm. A medida que se acerque la tarde, la situación se tornará más inestable, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, y acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 39 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento puede generar una sensación térmica más fría, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir durante las horas más ventosas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y alcanzando hasta un 98% en la tarde, lo que puede contribuir a una sensación de incomodidad, especialmente si se combina con el viento.

Por la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque no se descartan chubascos aislados. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 13 grados .

En resumen, el día en Marchena se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con un aumento en la probabilidad de lluvia durante la tarde y viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

