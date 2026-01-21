El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, alcanzando un estado cubierto hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 7 y 15 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 7 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el suroeste con rachas que podrían alcanzar hasta 40 km/h, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 5 mm, especialmente en la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y posibles interrupciones en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas nocturnas.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Mairena del Aljarafe que se preparen para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y un viento notable. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas podrían ser incómodas, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.