El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la cubertura total del cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, dando paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero rápidamente se tornará muy nuboso y finalmente cubierto. A partir de la tarde, se espera que la nubosidad se mantenga densa, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , comenzando con un fresco 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica puede ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 96% a lo largo del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1.0 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 12:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en la franja horaria de 13:00 a 19:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Mairena del Alcor necesiten paraguas a lo largo de la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que pueden llegar a ser intensas, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén vientos de hasta 51 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre.

La visibilidad se verá afectada por la combinación de nubes y posibles lluvias, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 12-14 grados, lo que podría hacer que la noche sea fresca y húmeda.

En resumen, el día en Mairena del Alcor se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y vientos fuertes, lo que invita a los residentes a prepararse adecuadamente para las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.