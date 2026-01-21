El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Lucena se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 5 grados , lo que sugiere un inicio fresco para los lucentinos. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente en la tarde. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias significativas en este intervalo, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 3 mm.

El cielo se tornará cubierto, y las condiciones meteorológicas se complicarán con la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 80% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que los lucentinos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 45 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de inestabilidad en el ambiente.

Es importante que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y tormentas podría afectar la visibilidad y la seguridad en las calles. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar el uso de paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas que se avecinan.

En resumen, el día comenzará fresco y despejado, pero se transformará en un periodo de lluvias y tormentas a medida que avance la tarde, lo que requerirá que los lucentinos se preparen para un tiempo cambiante y potencialmente severo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.