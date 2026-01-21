El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de bruma y posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 8:00 horas, se espera una temperatura de 5 grados, que irá aumentando gradualmente hasta llegar a los 14 grados hacia las 19:00 horas. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 84% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras lluvias ligeras comiencen a caer a partir de las 9:00 horas, con un acumulado estimado de 0.1 mm. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 100% en este intervalo. Se anticipa que las lluvias sean escasas, con un total de 0.8 mm pronosticados para el periodo de 13:00 a 19:00 horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento variará, predominando del este y noreste en las horas centrales del día.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementará a un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Es recomendable que los habitantes de Lora del Río se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Se aconseja a la población que se prepare para un día inestable y que considere llevar paraguas o impermeables si planea salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.