El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de enero de 2026, se presenta en Linares con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica puede ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, rondando entre el 75% y el 86%.
La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, con un 0% de posibilidades hasta el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambia drásticamente, ya que se prevé un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones serán ligeras, acumulando entre 0.2 y 1 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco en la ciudad.
El viento soplará desde el oeste y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los habitantes de Linares se abriguen adecuadamente y consideren llevar paraguas si planean salir durante la tarde.
A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 5 grados . La humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas más oscuras. Esto podría afectar la visibilidad, por lo que se aconseja precaución a quienes se desplacen por carretera.
En resumen, el día comenzará con cielos despejados, pero se tornará nublado y lluvioso por la tarde, con temperaturas frescas y un viento moderado. La combinación de estos factores sugiere un día variable, donde es importante estar preparado para las condiciones cambiantes, especialmente en la tarde y noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
