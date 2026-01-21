El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más frías, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento que soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían llegar hasta los 55 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que las condiciones se sientan más frías, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm, lo que indica que, aunque no se espera una tormenta intensa, las lluvias serán constantes y podrían interrumpir actividades al aire libre. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero se mantendrá en un 0% durante la noche.

En cuanto a la visibilidad, la bruma podría afectar la claridad del paisaje, especialmente en las primeras horas del día. Esto es importante tenerlo en cuenta para quienes planeen desplazamientos, ya que la visibilidad podría verse reducida.

Los amantes de la meteorología notarán que la presión atmosférica se mantendrá en niveles normales, lo que sugiere que no se esperan cambios bruscos en el tiempo a corto plazo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles actualizaciones, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

En resumen, el día en Lepe se presenta como uno de esos días típicos de invierno, donde la lluvia y el viento serán protagonistas. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y húmedo, llevando consigo paraguas y abrigos adecuados para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.