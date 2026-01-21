El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera una temperatura de 14 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y alcanzando hasta un 99% en las horas de la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se produzcan lluvias, con una probabilidad del 100% entre las 1 y las 7 de la tarde, y nuevamente entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente. Las lluvias serán ligeras al inicio, pero se intensificarán, alcanzando hasta 3 mm en las horas más críticas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 31 km/h, alcanzando su máxima racha de 52 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 70% entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana. Esto sugiere que los habitantes de Lebrija deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias que se intensificarán a medida que avance la tarde. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas, especialmente en lo que respecta a las tormentas y el viento fuerte. Mantenerse informado a través de los canales meteorológicos locales será crucial para adaptarse a los cambios que puedan surgir a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.