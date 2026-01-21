El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 12 grados a lo largo del día. La temperatura mínima se registrará en la madrugada, alcanzando los 6 grados, mientras que en las horas centrales del día se prevé un ligero aumento, llegando hasta los 12 grados en la tarde.

A medida que avance el día, el cielo comenzará a cubrirse, especialmente a partir de la tarde, cuando se prevé un aumento en la nubosidad. Para el periodo de la tarde y la noche, se anticipa un cielo cubierto con tormentas y lluvias escasas, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 70% por la mañana y aumentando hasta un 82% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, especialmente en las horas más frescas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 56 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas y expuestas. Las velocidades del viento serán más intensas en la tarde, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se transformará en un ambiente más inestable y húmedo a medida que avance la tarde, con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias. Es un día para estar preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo en Jaén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.