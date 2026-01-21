El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de enero de 2026, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 12 grados a lo largo del día. La temperatura mínima se registrará en la madrugada, alcanzando los 6 grados, mientras que en las horas centrales del día se prevé un ligero aumento, llegando hasta los 12 grados en la tarde.
A medida que avance el día, el cielo comenzará a cubrirse, especialmente a partir de la tarde, cuando se prevé un aumento en la nubosidad. Para el periodo de la tarde y la noche, se anticipa un cielo cubierto con tormentas y lluvias escasas, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 70% por la mañana y aumentando hasta un 82% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, especialmente en las horas más frescas del día.
En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 56 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas y expuestas. Las velocidades del viento serán más intensas en la tarde, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes.
En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se transformará en un ambiente más inestable y húmedo a medida que avance la tarde, con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias. Es un día para estar preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo en Jaén.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- Así respondieron las urgencias de los hospitales privados de Córdoba: 'Hablé con el SAS para decirle que teníamos capacidad
- El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: 'Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz
- Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz