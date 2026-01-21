El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el estado del cielo se mantendrá cubierto, con periodos de nubosidad muy densa y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 16 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las horas más frescas. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 57 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 12:00 y las 14:00. Esta combinación de viento fuerte y alta humedad podría generar una sensación de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir.

A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que podrían producirse chubascos más intensos, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La tarde se presentará con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes, lo que podría llevar a una disminución de la visibilidad.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para enfrentar un día que, aunque fresco, podría ser bastante húmedo y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.