El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

Hoy, 21 de enero de 2026, Huelva se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente templado para esta época del año.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en el periodo del mediodía. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 98% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno en momentos de mayor temperatura.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas y costeras, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán algunas nubes altas. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 15 grados hacia el final de la jornada, con un descenso gradual a medida que se acerque la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:40, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad para disfrutar de la belleza natural de Huelva.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.