El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente cubierto con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes altas darán paso a un cielo poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la cobertura nublada aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 6 y 14 grados , comenzando con un fresco 8 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde.
La humedad relativa será alta, rondando entre el 80% y el 94%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia a partir de la tarde. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a 2 mm, con un 55% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y 01:00. Las lluvias serán intermitentes y no se espera que sean intensas, aunque podrían acompañarse de tormentas en algunos momentos, especialmente en la tarde y la noche, con un 70% de probabilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros.
A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos de Dos Hermanas que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde. La combinación de nubes, viento y posibles lluvias puede hacer que la jornada sea menos agradable, por lo que es aconsejable planificar actividades en interiores si es posible.
El orto se producirá a las 08:33 y el ocaso a las 18:36, lo que proporcionará un día relativamente corto, típico de esta época del año. En resumen, el tiempo de hoy en Dos Hermanas será fresco, nublado y con posibilidades de lluvia, lo que sugiere un día ideal para actividades en interiores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
