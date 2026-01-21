El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de precipitación alcanzará el 95% entre la 1 y las 7 de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , comenzando con un fresco de 6 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 14 grados hacia el final de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 93% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 33 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento puede contribuir a un aumento en la sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas.

A lo largo de la tarde, se prevé que la probabilidad de tormentas se mantenga en un 70%, lo que podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas. Es importante que los residentes de Écija estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y vientos fuertes puede hacer que la jornada se sienta más fría de lo habitual. Se aconseja a la población que esté preparada para cambios repentinos en el tiempo y que evite actividades al aire libre durante las horas de mayor riesgo de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.