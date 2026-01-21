El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Coria del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 21 de enero de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que presentará diversas condiciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 7 y 15 grados , comenzando con un fresco 7 grados en las primeras horas y subiendo gradualmente hasta alcanzar los 15 grados por la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de mayor frescor. En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, lo que podría generar rachas de hasta 45 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
A lo largo del día, existe una probabilidad significativa de precipitaciones, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 2 mm, pero es importante estar preparados para posibles chubascos. La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas aisladas.
La mañana comenzará tranquila, pero a medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría volverse más inestable. Se recomienda a los ciudadanos de Coria del Río que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, con una disminución de la nubosidad y una ligera mejora en la temperatura, aunque la sensación de frescor persistirá.
En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad, con cielos cubiertos, probabilidad de lluvia y tormentas, y un viento notable que podría influir en la sensación térmica. Manténganse informados y preparados para cualquier eventualidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
