El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan cubriendo el horizonte. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 4 y 5 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.
A partir del mediodía, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 70% en las horas centrales del día. Esto generará un ambiente algo pesado y húmedo, especialmente para aquellos que son sensibles a estas condiciones.
La probabilidad de precipitación es significativa, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa al inicio, pero podría intensificarse hacia la tarde, acumulando hasta 2 mm en total. Las lluvias serán intermitentes, y se recomienda a los ciudadanos llevar paraguas o impermeables si planean salir durante este periodo.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Esto, sumado a la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. En la tarde, se espera que el viento disminuya un poco, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que la humedad relativa aumente nuevamente, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.
En resumen, Córdoba experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas frescas y probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Se aconseja a la población estar preparada para las condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
