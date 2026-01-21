El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 6 y 14 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 19:00, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en total a lo largo del día. Se prevé que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero podría intensificarse hacia la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 94% por la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 10 y 27 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor viento y lluvia.

La salida del sol está programada para las 08:34, mientras que el ocaso será a las 18:36, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de frío y humedad. A lo largo del día, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente, especialmente con la llegada de la lluvia.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al exterior deben ser planificadas con precaución, teniendo en cuenta las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.