El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de enero de 2026, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de brumas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 8 grados , que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 15 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 93%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia sean intermitentes, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 milímetro en diferentes periodos. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los cartayeros necesiten paraguas durante la mañana y parte de la tarde. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 55 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras, por lo que se recomienda tener precaución al desplazarse. Las velocidades del viento oscilarán entre 2 y 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente es.
A lo largo de la tarde, el cielo continuará cubierto, con algunas nubes altas que podrían dar un respiro a la opacidad del cielo. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más fresco. Hacia la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que descenderán a los 12 grados y una humedad que podría aumentar nuevamente.
En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Los habitantes deben estar preparados para un día de inclemencias, con la posibilidad de que el viento sople con fuerza en ciertos momentos. Es recomendable vestirse adecuadamente y estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
