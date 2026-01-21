El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 5 y 14 grados , siendo más fresca durante la mañana y la noche, y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 19:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en total a lo largo del día. Las horas más propensas a la lluvia se concentrarán entre las 13:00 y las 19:00, por lo que se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas o impermeables si planean salir durante ese periodo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 34 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera y aumentar la sensación de frío.

Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registran un 15% de posibilidades entre las 07:00 y las 13:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas aisladas.

En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.