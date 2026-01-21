El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, se espera en Camas un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que se alternarán a lo largo de las horas. Durante la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. A partir de la tarde, el cielo se cubrirá completamente, y se prevén condiciones de lluvia escasa, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 7 grados, pero se espera que alcancen un máximo de 15 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y el viento, que se mantendrá moderado a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y alcanzando picos del 98% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 30% de lluvia entre las 19:00 y 01:00, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 2 mm en total. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ser persistentes, especialmente en la noche. La probabilidad de tormenta es baja, con un 30% de posibilidad en el mismo periodo, lo que sugiere que, aunque hay riesgo de tormentas, no se espera que sean severas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes de Camas que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.