El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, se espera en Cabra un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, y se prevé que el cielo se cubra completamente a partir de la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta en la tarde y la noche, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la lluvia comience de manera ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm, siendo más intensas hacia la tarde. En particular, se prevé que entre las 18:00 y las 21:00 horas, la lluvia sea más persistente, con un total de 3 mm esperados en ese periodo.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando del sur con rachas que podrían alcanzar hasta 35 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de lluvia. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del sur y suroeste, lo que podría contribuir a un aumento en la humedad relativa, que se espera que alcance hasta un 98% hacia la noche.

La humedad será alta durante todo el día, comenzando en un 84% por la mañana y aumentando gradualmente. Esto, combinado con las bajas temperaturas y la lluvia, podría generar un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que es típico para esta época del año en la región.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para la lluvia, especialmente en la tarde. La posibilidad de tormentas también está presente, con un 75% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y las 21:00 horas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y lluvias significativas por la tarde y la noche. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.