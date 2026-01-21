El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 21 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día marcado por un tiempo mayormente cubierto y la posibilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, que darán paso a un ambiente poco nuboso durante la madrugada. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto en la mayor parte del tiempo.
Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados, y se espera que durante la tarde se alcancen los 15 grados, lo que proporcionará un leve respiro del frío matutino. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas del día, con un leve aumento a partir de la tarde. La probabilidad de lluvia se incrementará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 6 mm, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las condiciones serán más propensas a tormentas.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las horas más intensas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los habitantes de Las Cabezas de San Juan que tomen precauciones ante el viento fuerte y la posibilidad de lluvia, especialmente si planean actividades al aire libre.
La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 75% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque el día comience relativamente tranquilo, las condiciones climáticas podrían volverse adversas a medida que se acerque la tarde.
En resumen, hoy será un día de clima variable en Las Cabezas de San Juan, con un inicio fresco y cubierto, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Es aconsejable estar preparado para cambios bruscos en el tiempo y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
