El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

Hoy, 21 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día marcado por un tiempo mayormente cubierto y la posibilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, que darán paso a un ambiente poco nuboso durante la madrugada. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto en la mayor parte del tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados, y se espera que durante la tarde se alcancen los 15 grados, lo que proporcionará un leve respiro del frío matutino. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas del día, con un leve aumento a partir de la tarde. La probabilidad de lluvia se incrementará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 6 mm, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las condiciones serán más propensas a tormentas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las horas más intensas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los habitantes de Las Cabezas de San Juan que tomen precauciones ante el viento fuerte y la posibilidad de lluvia, especialmente si planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 75% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque el día comience relativamente tranquilo, las condiciones climáticas podrían volverse adversas a medida que se acerque la tarde.

En resumen, hoy será un día de clima variable en Las Cabezas de San Juan, con un inicio fresco y cubierto, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Es aconsejable estar preparado para cambios bruscos en el tiempo y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.