El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad y algunas precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados . En la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 6 a 8 grados. A medida que se acerque la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 14 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también contribuirá a la posibilidad de lluvias, que se prevén a partir de la tarde. Las precipitaciones serán escasas al principio, pero se intensificarán, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm.

La probabilidad de precipitación es significativa, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Bormujos necesiten paraguas a lo largo del día. Además, existe un 25% de probabilidad de tormentas durante la tarde, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más intensas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían ser más fuertes, especialmente en áreas abiertas, lo que podría causar incomodidad.

En resumen, el día en Bormujos se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias a partir de la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo protección contra la lluvia, así como abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.