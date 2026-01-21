El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Bailén se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas, rondando los 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 82% al amanecer, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 4 y 5 grados. El cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, pasando a un estado poco nuboso hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación durante estas horas es nula, lo que sugiere que no se esperan lluvias en este periodo.

Sin embargo, a partir de la tarde, el tiempo cambiará notablemente. Desde las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación se incrementará al 100%, lo que indica que se esperan lluvias a lo largo de la tarde y la noche. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando hasta 12 grados en las horas más cálidas del día. La humedad relativa también se mantendrá alta, alrededor del 75%, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. A partir de las 16:00 horas, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 9 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará cubierto, y las lluvias se intensificarán, con una probabilidad de tormenta del 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al final del día se sitúen en torno a los 10 grados.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla que se espera en las últimas horas del día, especialmente entre las 21:00 y las 23:00 horas, cuando la temperatura baje a 12 grados. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos de Bailén que tomen precauciones al conducir y al realizar actividades al aire libre durante la tarde y la noche, ya que las condiciones climáticas pueden volverse adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.