El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Baeza se prepara para experimentar un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 08:25, hasta el ocaso a las 18:25, los habitantes de la ciudad podrán notar cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 3 y 4 grados, y el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes comiencen a aparecer hacia el mediodía.

A partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente. Se anticipa un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará muy nuboso y cubierto en las horas posteriores. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 10 grados , lo que proporcionará un leve alivio del frío matutino. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm en total durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente con la combinación de la humedad y las lluvias.

La probabilidad de tormenta se incrementará notablemente en la tarde, alcanzando un 75% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, Baeza vivirá un día de contrastes, comenzando con un tiempo fresco y despejado que dará paso a un ambiente más inestable y húmedo por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.