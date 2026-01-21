El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, se espera en Baena un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 11 grados . La mañana comenzará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Sin embargo, a medida que avance el día, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

A partir de la tarde, la situación se tornará más inestable. Se anticipa un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos que traerán consigo la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.8 mm, lo que, aunque no es una cantidad significativa, podría ser suficiente para mojar las calles y crear un ambiente húmedo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 58 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente cuando se combine con el viento. Las condiciones de humedad y viento podrían hacer que la tarde se sienta más fría de lo que realmente es, por lo que es aconsejable estar preparado para un tiempo variable.

En resumen, Baena experimentará un inicio de jornada tranquilo y despejado, pero se recomienda estar atentos a los cambios que se producirán a lo largo del día. La llegada de nubes y la posibilidad de lluvias, junto con un viento fuerte, marcarán la tarde, transformando el ambiente en uno más fresco y húmedo. Es un día ideal para llevar un paraguas y abrigarse bien si se planea salir a la calle.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.