El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían desde "muy nuboso" hasta "cubierto con lluvia escasa". Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es probable que se registren algunas precipitaciones ligeras a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , comenzando con un fresco 10 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 16 grados en las horas más cálidas de la tarde. Esta variación de temperatura puede hacer que el día se sienta un poco más frío de lo habitual, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan el 90% durante gran parte del día. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 45 km/h en las horas pico. Esta racha de viento puede generar una sensación de frescura adicional y, en combinación con la alta humedad, podría hacer que algunas actividades al aire libre sean menos agradables. Los vientos más fuertes se sentirán especialmente en la costa, donde se recomienda tener precaución.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 7 y las 19 horas. Las cantidades de lluvia esperadas son ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1.1 mm en total a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles chubascos, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas aumenta a un 65%.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a la población que tome precauciones ante el viento fuerte y que esté atenta a las condiciones meteorológicas cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.