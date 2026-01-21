El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la inestabilidad a medida que avancen las horas. Durante la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a partir del mediodía, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas que darán paso a un cielo cubierto en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de incomodidad. Este aumento en la humedad también está relacionado con la probabilidad de precipitaciones, que se incrementa notablemente a partir de la tarde. Se prevé que las lluvias comiencen a ser más frecuentes, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 4 mm en las horas de la tarde y noche. La probabilidad de precipitación es del 85% entre las 19:00 y 01:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo.

Además, la probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 80% en el mismo intervalo horario. Esto sugiere que los habitantes de Arahal deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. Las rachas de viento serán notables, con velocidades que alcanzarán hasta 55 km/h desde el suroeste, lo que podría generar un ambiente ventoso y potencialmente peligroso, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, el viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 35 km/h, aumentando a medida que avanza la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad y las precipitaciones, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Se recomienda a los residentes de Arahal que tomen precauciones, especialmente si planean salir durante la tarde y noche. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que la jornada sea incómoda, por lo que es mejor estar preparados para cualquier eventualidad.

