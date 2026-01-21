El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente, con un aumento en la nubosidad que dará paso a un ambiente mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A partir del periodo de la tarde, se prevén precipitaciones, con una probabilidad del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al inicio, acumulando hasta 2 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando rachas de hasta 25 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría.

La probabilidad de tormentas será significativa, especialmente en la tarde, con un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría generar condiciones inestables, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque se mantendrá un cielo cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, y la humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Andújar experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y finalizando con un ambiente cubierto y lluvioso. Se aconseja a la población que se prepare para las lluvias y el viento, y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.