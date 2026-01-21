El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 14 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente templado para esta época del año.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, donde se espera que la lluvia sea casi constante. Durante este periodo, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 100%, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Almonte necesiten paraguas y ropa impermeable. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 4 litros por metro cuadrado, con chubascos más intensos en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 88% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas más críticas de la lluvia. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 46 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 14:00 y las 16:00 horas, por lo que se aconseja tener precaución al conducir y evitar actividades al aire libre durante este periodo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque la intensidad de la lluvia disminuirá. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 12 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que es importante estar atentos a las condiciones de tráfico.

En resumen, el día de hoy en Almonte se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias persistentes y un ambiente fresco. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se preparen para un día de mal tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.