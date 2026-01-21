El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de cielo permanezcan estables, con nubes altas y cubiertas que limitarán la visibilidad. Las precipitaciones serán escasas en las primeras horas, pero se incrementarán a medida que se acerque la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, con valores que podrían llegar a los 15 grados . Sin embargo, esta sensación térmica se verá afectada por el viento, que soplará desde el suroeste con rachas que podrían superar los 40 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se produzcan lluvias intermitentes a lo largo del día, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total. Las horas de mayor actividad pluvial se concentrarán entre las 12:00 y las 15:00, cuando la intensidad de la lluvia podría aumentar. Además, existe una probabilidad del 70% de tormentas en el periodo de 13:00 a 19:00, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

Los vientos serán un factor importante a tener en cuenta, ya que se espera que alcancen velocidades de hasta 54 km/h en las horas más activas. Esto podría causar molestias y, en algunos casos, afectar la movilidad en la zona. Los residentes deben estar atentos a las recomendaciones de las autoridades locales y tomar precauciones al desplazarse.

En resumen, el día de hoy en Aljaraque se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y vientos fuertes. Se recomienda a la población que se prepare para condiciones húmedas y frías, y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.