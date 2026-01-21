El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
El día de hoy, 21 de enero de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y el viento.
La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 63% y el 87%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Los vientos soplarán predominantemente del este-noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes en momentos puntuales, especialmente en zonas abiertas.
En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, con acumulados que podrían llegar hasta 0.9 mm. La probabilidad de precipitación es notablemente alta entre las 07:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 100% en las horas centrales del día. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de La Algaba necesiten paraguas o impermeables si planean salir.
La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero aumenta a un 70% durante la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Es recomendable que los ciudadanos estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que se aconseja precaución al conducir. La puesta de sol se producirá a las 18:36, marcando el final de un día que, aunque comenzará con algo de claridad, se transformará en un ambiente más gris y húmedo.
En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy será mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar preparado para las inclemencias del tiempo si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
