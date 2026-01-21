El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente adversas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta el amanecer. Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre 1 y 2 grados , lo que acentuará la sensación de frío en la localidad.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo muy nuboso, con la posibilidad de brumas intermitentes. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad. A partir del mediodía, se espera que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando un máximo de 8 grados , aunque la sensación térmica podría ser inferior debido al viento.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 43 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esta combinación de viento y frío hará que la sensación térmica sea notablemente más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipan lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm. Las condiciones se tornarán más inestables, con la posibilidad de tormentas que podrían acompañar a las lluvias, especialmente en la franja horaria de la tarde y la noche. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 50% durante la tarde y un 80% hacia la noche, lo que podría generar momentos de intensa actividad eléctrica.

A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación de frío se intensificará. La niebla podría regresar, complicando aún más la visibilidad en las horas nocturnas. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones cambiantes y tomar precauciones al desplazarse, especialmente en carretera.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con niebla persistente, lluvias escasas y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas y actuar con precaución ante las condiciones adversas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.