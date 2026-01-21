El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, se espera un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total. Las probabilidades de precipitación son más altas entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante este periodo. Sin embargo, la cantidad de agua que caerá será mínima, por lo que no se anticipan problemas significativos relacionados con el agua.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Esto puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 38 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la posible lluvia.

La salida del sol se producirá a las 08:33 y se pondrá a las 18:36, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A medida que el sol se eleva, la luz natural puede ayudar a calentar un poco el ambiente, pero la nubosidad persistente limitará la cantidad de luz solar directa que se recibirá.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda a los habitantes que estén preparados para un día húmedo y ventoso, y que tomen precauciones si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.