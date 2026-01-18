El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 18 de enero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían acompañar a la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 60% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y visibilidad reducida.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, aunque se espera que las lluvias sean mínimas, con acumulaciones de solo 0.1 mm en algunos periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 12 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con temperaturas que rondarán los 6 grados, mientras que por la tarde se alcanzarán los 12 grados, proporcionando un leve respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que rondan el 60-80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas entre las 13:00 y las 15:00, por lo que se recomienda precaución al salir, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, con una transición hacia condiciones más soleadas. Sin embargo, las nubes altas persistirán, lo que podría limitar la cantidad de luz solar directa. La puesta de sol se espera para las 18:32, marcando el final de un día que, aunque comenzó con inclemencias, terminará con un cielo más despejado y temperaturas más agradables. Los habitantes de El Viso del Alcor deben estar atentos a los cambios en el tiempo y prepararse para un día variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.