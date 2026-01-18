El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se prevé un ambiente muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 8 grados hacia el mediodía.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas del día, con un 65% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, las cantidades de lluvia serán escasas, con registros que no superarán los 0.1 mm. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo se mantenga cubierto hasta la tarde.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga alta durante todo el día, comenzando en un 94% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 60% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento, que soplará predominantemente del noreste. Las rachas de viento alcanzarán hasta 36 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia las 3 de la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 0% a partir de la tarde, lo que sugiere que las condiciones climáticas mejorarán un poco hacia el final del día.

Por la noche, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 7 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará de nuevo, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las condiciones de viento se calmarán, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una probabilidad de lluvia en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera una ligera mejora en las condiciones, con cielos despejados por la noche. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día fresco y lleven consigo un abrigo, especialmente si planean estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.