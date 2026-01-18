El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de enero de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se prevé un ambiente muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 8 grados hacia el mediodía.
La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas del día, con un 65% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, las cantidades de lluvia serán escasas, con registros que no superarán los 0.1 mm. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo se mantenga cubierto hasta la tarde.
En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga alta durante todo el día, comenzando en un 94% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 60% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento, que soplará predominantemente del noreste. Las rachas de viento alcanzarán hasta 36 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia las 3 de la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 0% a partir de la tarde, lo que sugiere que las condiciones climáticas mejorarán un poco hacia el final del día.
Por la noche, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 7 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará de nuevo, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las condiciones de viento se calmarán, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h.
En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una probabilidad de lluvia en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera una ligera mejora en las condiciones, con cielos despejados por la noche. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día fresco y lleven consigo un abrigo, especialmente si planean estar al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.
