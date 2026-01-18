El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, se espera en Úbeda un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se prevé la aparición de bruma y niebla en las primeras horas, especialmente entre la 1:00 y las 8:00, lo que podría reducir la visibilidad en algunos momentos.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los -2°C en las horas más frías de la madrugada y alcanzarán un máximo de 8°C por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el frío matutino, ya que las temperaturas serán bastante bajas, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento en la temperatura, proporcionando un ambiente más cálido y confortable hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 50% por la tarde, lo que permitirá una sensación térmica más agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir y disfrutar de la ciudad.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas frías por la mañana, un ligero aumento en la temperatura durante el día y vientos moderados del este. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta las bajas temperaturas iniciales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.