El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 18 de enero de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 60% en las primeras horas, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en este periodo.
A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas estables alrededor de los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 10 grados a mediodía.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Esta brisa fresca puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, aunque se espera que la probabilidad de lluvia disminuya considerablemente, con un 0% de posibilidad entre las 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 13 grados, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación de humedad persistente puede hacer que el ambiente se sienta más fresco.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente, con cielos que se despejarán en gran parte. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 9 grados hacia las 6 de la tarde y bajando a 7 grados durante la noche. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, pero la ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un final de jornada más tranquilo.
En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con algunas lluvias ligeras en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento moderado del noreste. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de disfrutar de un cielo más despejado hacia la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.
