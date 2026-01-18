El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 60% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que se estabilizarán en torno a los 6 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A partir de la tarde, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 4 de la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 21 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente durante las horas de la mañana y al caer la tarde. La dirección del viento también podría influir en la dispersión de las nubes y en la posibilidad de que se produzcan algunas lluvias ligeras.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la mayor parte del día transcurra sin lluvias significativas, aunque se registrarán algunas gotas en las primeras horas. La probabilidad de tormenta es baja, con un 10% entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, y nula en el resto del día. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no serán propensas a tormentas severas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 7 de la tarde. El cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia se disipen, permitiendo que la noche transcurra de manera más tranquila. La puesta de sol se producirá a las 18:33, marcando el final de un día fresco y nublado en San Juan de Aznalfarache.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.